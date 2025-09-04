به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش پیاده روی خانوادگی تابستانه گرامیداشت هفته وحدت صبح فردا، جمعه چهاردهم شهریور در منطقه گردشگری گردو، دره نورالشهدا اراک برگزار می‌شود.

خانواده‌های اراکی از ساعت ۸ صبح علاوه بر پیاده روی جمعی، در مراسم جشن هفته وحدت نیز با اجرای هنرمندان استان شرکت می‌کنند.

در این مراسم که به همت شهرداری اراک تدارک دیده شده است، علاوه بر در نظر گرفتن هدایای ویژه برای حاضران در مسابقات جانبی این همایش، ۱۰ دستگاه دوچرخه نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.