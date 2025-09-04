پخش زنده
اعضای کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیهای با عنوان اعلامیه داکار، بر حمایت از فلسطین و همبستگی با ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و ضرورت همبستگی کشورهای اسلامی و مقابله با چالشهای پیش روی جهان اسلام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنجاه و چهارمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) در روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ در شهر داکار، پایتخت سنگال برگزار شد. اعضای این نشست در «اعلامیه داکار» بر ضرورت همبستگی کشورهای اسلامی و مقابله با چالشهای پیشروی جهان اسلام تأکید کردند.
در این بیانیه مسأله فلسطین بهعنوان «مسأله محوری امت اسلامی» مورد تأکید قرار گرفت و کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی بهشدت محکوم شد. اعضا خواستار آتشبس فوری، خروج نیروهای اسرائیلی، بازگشایی گذرگاهها و ارسال بدون مانع کمکهای بشردوستانه شدند.
همچنین تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، لبنان، یمن و سوریه محکوم و این اقدامات «نقض آشکار منشور ملل متحد» و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقهای توصیف شد.
در بخش دیگری از این بیانیه تعرضهای مکرر صهیونیستها به مسجدالاقصی و تلاش برای تغییر هویت اسلامی قدس محکوم گردید و بر جایگاه قدس بهعنوان خط قرمز امت اسلامی تأکید شد.
اعضا همچنین نسبت به گسترش گروههای تروریستی در منطقه ساحل ابراز نگرانی کرده و بر لزوم حمایت از کشورهای این منطقه برای مقابله با تروریسم تأکید نمودند.
همچنین در پایان بیانیه تصریح شده که «تروریسم به هیچ دین و نژادی تعلق ندارد و مبارزه با آن نیازمند همبستگی و همکاری جهانی است.»