خبرخوب برای هنر جویان کهگیلویه و بویراحمد
۶ رشته جدید در هنرستان هنرهای زیبای پسرانه و دخترانه شهر یاسوج اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: در راستای تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تقویت ظرفیت های هنری و فرهنگی، جوانان و هنرمندان استان، امسال رشته های جدید به این هنرستان هنرهای زیبای پسرانه و دخترانه یاسوج اضافه شد.رخشان افزود: این هنرستانها در رشتههای موسیقی، نمایش، گرافیک، انیمیشن، نقاشی و سینما هنرجو می پذیرد.
وی ادامه داد: هنرجویان برای ثبت نام به هنرستان هنرهای زیبا به نشانی یاسوج، بلوار شهید مطهری جنب کتابخانه امام علی (ع) مراجعه کنند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: با اضافه شدن این رشته ها برای دانشآموزان پایه نهم در استان فرصتی ایجاد شده که با انتخاب رشته هنری و دریافت مدرک معتبر وارد بازار کار شوند.