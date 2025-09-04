به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: در راستای تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تقویت ظرفیت های هنری و فرهنگی، جوانان و هنرمندان استان، امسال رشته های جدید به این هنرستان هنر‌های زیبای پسرانه و دخترانه یاسوج اضافه شد.

رخشان افزود: این هنرستانها در رشته‌های موسیقی، نمایش، گرافیک، انیمیشن، نقاشی و سینما هنرجو می پذیرد.

وی ادامه داد: هنرجویان برای ثبت نام به هنرستان هنر‌های زیبا به نشانی یاسوج، بلوار شهید مطهری جنب کتابخانه امام علی (ع) مراجعه کنند.