بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی ردههای پایه کاراته آسیا قرعه کشی شد و نمایندگان ایران حریفانشان را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا ردههای سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران و پسران در حالی از فردا جمعه ۱۴ شهریور در چین آغاز میشود که قرعه کشی این پیکارها امروز با حضور مربیان تیمها صورت گرفت و نمایندگان کاراته کشورمان در دو بخش کاتا و کومیته حریفان خود را شناختند.
قرعه کشی انجام شده بدین شرح است:
در بخش دختران؛
در رده سنی نوجوانان:
در وزن ۴۷- کیلوگرم، آوا فرمانی با یاماموتو از ژاپن
در وزن ۵۴- کیلوگرم، ستایش قانعی فرد دور اول استراحت سپس با برنده قزاقستان و چین تایپه
در وزن ۶۱- کیلوگرم، دینا کریمی با کاریکومی از ژاپن
در وزن ۶۱+ کیلوگرم، ستایش افشار با نورلان از قزاقستان
در رده سنی جوانان:
در وزن ۴۸- کیلوگرم، غزل فتحی دور اول استراحت سپس با برنده سنگاپور و هند
در وزن ۵۳- کیلوگرم، زهرا رضازاده دور اول استراحت سپس با برنده ژاپن و قزاقستان
در وزن ۵۹- کیلوگرم، نگین کرمی با کوئو از چین تایپه
در وزن ۶۶- کیلوگرم، مهسان خدارحمی با ناتال چنگو از قزاقستان
در وزن ۶۶+ کیلوگرم، حسنا صالحی زاده با کاتااوکا از ژاپن
در رده سنی زیر ۲۱ سال (امید):
در وزن ۵۰- کیلوگرم، یلدا نقی بیرانوند دور اول استراحت سپس با برنده نپال و چین
در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی دور اول استراحت سپس با برنده یمن و ماکائو
در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی با ساواکی از ژاپن
در وزن ۶۸- کیلوگرم، هانا حسین پور با ساگین بک از قزاقستان
در وزن ۶۸+ کیلوگرم، حنانه صالحی دور اول استراحت سپس با برنده مالزی و هند
در کاتا انفرادی نوجوانان:
دینا صفری با گوئین از ویتنام
در کاتا انفرادی جوانان:
فرنگیس صالحی با افندی محمد از مالزی
در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال:
ساجده جهانشاهی با ساتوکی از ژاپن
در کاتای تیمی:
دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر با تیم ژاپن
در بخش پسران؛
در رده سنی نوجوانان:
در وزن ۵۲- کیلوگرم، محمدرضا احمدی ناجی با لیائو از چین
در وزن ۵۷- کیلوگرم، کیارش نوزاد رودپشتی دور اول استراحت سپس با برنده چین و ازبکستان
در وزن ۶۳- کیلوگرم، عرشیا معلمی ملکی با واردا از فلسطین
در وزن ۷۰- کیلوگرم، فریار بهادری با آناموخامدوف از ازبکستان
در وزن ۷۰+ کیلوگرم، حسام صیدی با سریکبای از قزاقستان
در رده سنی جوانان:
در وزن ۵۵- کیلوگرم، بنیامین صحاف با شریستا از نپال
در وزن ۶۱- کیلوگرم، محمد عبدالهی با سادولیایف از ازبکستان
در وزن ۶۸- کیلوگرم، آریا یوسفی با المالکی از عربستان
در وزن ۷۶- کیلوگرم، امیرمحمد نیک پی با یو جی از چین
در وزن ۷۶+ کیلوگرم، میعاد شافعی زیردهی با شیمومورا از ژاپن
در رده سنی زیر ۲۱ سال:
در وزن ۵۵- کیلوگرم، علی راهل با موسیری از عربستان
در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابوالفضل همدم جو با نذری محمد از مالزی
در وزن ۶۷- کیلوگرم، حسین وفا با الموتاری از کویت
در وزن ۷۵- کیلوگرم، محمد جواد صفری دور اول استراحت سپس با برنده ازبکستان و چین
در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی قادری با مونایاندی از مالزی
در وزن ۸۴+ کیلوگرم، ماهان میرزایی با لیانگ از چین
کاتا انفرادی نوجوانان:
محمد متین خسروی با کاووهارن از ویتنام
کاتا انفرادی جوانان:
امیررضا مسلمان با سانگوی از هند
کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال (امید):
علی حاجی زاده با چیو از هنگ کنگ
در بخش کاتای تیمی:
تیم امیررضا چمنی، امیرعلی میرزازاده، متین فریمند و عطا رفیعی پس از استراحت در دور اول با برنده اندونزی و چین
رقابتهای کاراته از جمعه با برگزاری پیکارهای رده سنی نوجوانان در دو بخش کاتا و کومیته آغاز میشود.