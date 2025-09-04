پخش زنده
طرح ارتقای کیفی نفت سفید «KHT» پالایشگاه اصفهان با حضور معاون وزیر نفت بهصورت رسمی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، طرح ارتقای کیفی نفت سفید «KHT» پالایشگاه اصفهان امروز (پنجشنبه، ۱۳ شهریور) با حضور محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و غلامرضا باقری دیزج، مدیرعامل پالایشگاه اصفهان بهصورت رسمی به بهرهبرداری رسید.
طرح ارتقای کیفی نفتسفید «KHT» از طرحهای مهم پالایشگاه اصفهان است که با هدف کاهش گوگرد در نفت سفید و توسعه زنجیره ارزش نفت سفید بهمنظور تولید پایه مواد اولیه شویندهها، الکل چرب و تولید حلالهای با ارزش افزوده اقتصادی با مقدار گوگرد کمتر از ۱۰ ppm به بهرهبرداری رسید.
بیش از ۸۰ درصد از تجهیزات موردنیاز این طرح بومیسازی شده و اجرای موفق این طرحها نهتنها کیفیت محصولات نفتی را ارتقا میدهد بلکه گامی مهم همسو با حفاظت از محیط زیست است.