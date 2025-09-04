به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید پیام سجادی رئیس تعمیرات پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی با بیان اینکه عملیات تعمیر، نصب و راه‌اندازی پمپ فوق‌سرد مستغرق در مخزن ذخیره‌سازی بوتان این پالایشگاه با بهره‌گیری از دانش فنی و خلاقیت کارکنان داخلی، با موفقیت انجام شد، اظهار کرد: این دستاورد بزرگ که با همکاری سازندگان داخلی و بکارگیری تجهیزات بومی حاصل شده، گامی ارزشمند در مسیر خودباوری و خودکفایی صنعتی محسوب می‌شود که به حفظ تولید پایدار و صیانت از منابع ملی کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تأمین قطعات یدکی اصلی این پمپ دلیل تحریم‌های ظالمانه با مشکل مواجه شده بود، گفت: این پمپ با توان ۸۰۰ کیلووات و ظرفیت انتقال ۱۲۵۰ مترمکعب در ساعت، مسئول انتقال بوتان سرد به کشتی‌های صادراتی است.

سجادی با بیان اینکه با همت متخصصان نوآور و خلاق واحد تعمیرات پالایشگاه، این پمپ در کارگاه داخلی بازسازی و تعمیر شد و عملیات پیچیده نصب آن نیز نخستین بار در پالایشگاه یازدهم با موفقیت انجام گرفت، افزود: تیم تعمیراتی با کار شبانه‌روزی و بی‌وقفه در مدت ۴۸ ساعت، نصب و تست عملکردی پمپ را به پایان رساندند.

رئیس تعمیرات پالایشگاه یازدهم در پایان تأکید کرد: این موفقیت بزرگ در شرایط سخت تحریمی و حساسیت بالای عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه، نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد ملی و قطع وابستگی به کالا‌های خارجی ایفا می‌کند