به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد آئینی تصریح کرد: در چهارراه سیروس و گلوبندک یک ساماندهی اساسی انجام دادیم. گیت‌های ورودی را بازطراحی و برقی کردیم تا دخالت انسانی به حداقل برسد و کل ساختار گیت‌ها را در چهارراه سیروس به‌طور کامل نوسازی کرده‌ایم.

وی افزود: این تغییرات باعث شده که فضای بهتری برای تردد موتورسیکلت‌ها ایجاد شود تا ازدحام کاهش یابد و مسیر حرکت موتور‌ها روان‌تر شود. به نظر من، اکنون شرایط بسیار بهتری برای ساماندهی این محدوده فراهم شده است.

شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای این طرح گفت: مسئله اصلی در این پروژه تأمین پارکینگ است. اگر قرار است ورود خودرو و موتورسیکلت به محدوده بازار ممنوع شود، باید در مبادی ورودی به اندازه کافی پارکینگ ایجاد کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند. در این زمینه در حال تلاش هستیم و با مشارکت بخش خصوصی توسعه پارکینگ‌ها در منطقه را در دستور کار داریم.