در حمله یک سگ خطرناک در رستمکلای بهشهر، کودک سه‌ساله دچار شکستگی جمجمه شد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در حادثه‌ای دلخراش در رستمکلای بهشهر، یک کودک سه‌ساله بر اثر حمله سگ از نژاد «داگو آرژانتینی» دچار آسیب‌های شدید جسمانی شد و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان های تهران بستری است.

این کودک ابتدا به بیمارستان ساری منتقل شد اما به دلیل شکستگی جمجمه و وخامت وضعیت جسمی، به مرکز درمانی مجهزتری در تهران اعزام شد.

این حادثه موجی از نگرانی در میان شهروندان منطقه ایجاد کرده و حساسیت‌ها نسبت به نگهداری سگ‌های خطرناک در مناطق مسکونی را افزایش داده است.

بررسی ابعاد این حادثه و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود