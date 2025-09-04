پخش زنده
وزیر نیرو با بیان اینکه از ابتدای سال با استخراج کنندگان غیر مجاز ماینرها مبارزه شده است، اما این برخوردها کافی نبوده و همچنان فعالیت آنها ادامه دارد، افزود: لازم است مجلس برای مقابله موثرتر با استخراج غیرقانونی رمز ارز برای این فعالیت جرم انگاری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس علی آبادی در بازدید از طرحهای آب و برق شهرستان پیشوا، با اشاره به تاثیر کمآبی بر فعالیت نیروگاههای حرارتی، گفت: گرچه که سرمایهگذاری های وسیعی در این حوزه صورت گرفته است اما همچنان با چالشها و مشکلات فراوانی مواجه هستیم. با اقتصاد و تحریمی که در صنعت برق و آب وجود دارد نمیتوان با روال گذشته پیش رفت و نیاز است تا روشها را تغییر داده و محیط کسبوکار را جذاب کرد تا سرمایهگذاران به این صنعت جذب شوند و مصارف در این حوزه بهینه شوند.
وی افزود: بر همین اساس درپی افزایش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش، رفع موانع آن و ایجاد محیط امن جهت سرمایهگذاری و ... هستیم.
علیآبادی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه حرارتی اضافه شده و هر هفته نیز تا پایان سال حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه خورشیدی اضافه میشود.
وزیر نیرو با تاکید بر برخورد جدی با ماینرهای غیرمجاز افزود: گرچه که از ابتدای سال با استخراج کنندگان غیرمجاز ماینرها مبارزه شده است، اما این برخوردها کافی نبوده و همچنان فعالیت آنها ادامه دارد. لازم است مجلس برای مقابله موثرتر با استخراج غیرقانونی رمز ارز برای این فعالیت جرم انگاری کند.
وی با اشاره به لزوم مصرف بهینه برق گفت: معتقدم که اکنون برق به دلیل اقتصادی نبودن به صورت بهینه مصرف نمیشود. چون هزینه برق تطبیق اقتصادی نشده است در نتیجه بهینه مصرف نمیشود. بنابراین به دنبال مدیریت مصرف هستیم تا مصرف کنندگان در حدودی که برای آنها تعیین شده است مصرف کنند و قطعی برق برای آنها اتفاق نیفتد.