۲۴ داور کشورمان موفق به کسب نمره قبولی و ۴ داور نیز موفق به تمدید درجه خود در کلینیک ارتقای داوری کاراته در چین شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کلینیک ارتقای داوری کاراته ۱۰ تا ۱۲ شهریور در چین برگزار شد و در پایان این دوره، ۲۴ داور کشورمان موفق به کسب نمره قبولی و ۴ داور نیز موفق به تمدید درجه خود شدند.
اسامی داوران به شرح زیر است:
بانوان:
فرشته محمودآبادی – RA کومیته
شهناز کریمیان – RA کومیته
نازفر نیکجو – RB کومیته
فاطمه شفیعی – JA کاتا و کومیته
ملیکا صدریاننیک – JA کومیته
مرجانه پریزاد – JA کاتا
فاطمه اسماعیلی – JA کاتا
زینتسادات الحسینی – JA کومیته
سارا رضائیان – JA کومیته
سمیرا قویدل – JA کاتا
آقایان:
محمدرضا وظیفه – JA کاتا و کومیته
محمدحسن هاشمی – JA کاتا و کومیته
حیدر ایبود – JA کاتا و کومیته
مرتضی علامه – RB کومیته
حمیدرضا خرقانیان – JA کومیته
جواد زواری – RB کومیته، JA کاتا
سعید کیانیفر – RA کومیته
سیدمحمد زمانی – RB کومیته، JA کاتا
حسین مقدم – JA کاتا و کومیته
محمد قموشی – JA کاتا و کومیته
عابد علمدارزاده – JA کومیته
محسن بندیانی – JA کاتا
حسین احمدپور – JA کاتا
اسماعیل خلیلی – JA کاتا
همچنین داوران زیر موفق به تمدید درجه شدند:
آرزو رمضانی – کومیته
بهمن دهستانی – کاتا و کومیته
سیداحسان حسینی – کاتا و کومیته
ابوالفضل جانقربان – کومیته