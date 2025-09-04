۲۴ داور کشورمان موفق به کسب نمره قبولی و ۴ داور نیز موفق به تمدید درجه خود در کلینیک ارتقای داوری کاراته در چین شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کلینیک ارتقای داوری کاراته ۱۰ تا ۱۲ شهریور در چین برگزار شد و در پایان این دوره، ۲۴ داور کشورمان موفق به کسب نمره قبولی و ۴ داور نیز موفق به تمدید درجه خود شدند.

اسامی داوران به شرح زیر است:

بانوان:

فرشته محمودآبادی – RA کومیته

شهناز کریمیان – RA کومیته

نازفر نیکجو – RB کومیته

فاطمه شفیعی – JA کاتا و کومیته

ملیکا صدریان‌نیک – JA کومیته

مرجانه پریزاد – JA کاتا

فاطمه اسماعیلی – JA کاتا

زینت‌سادات الحسینی – JA کومیته

سارا رضائیان – JA کومیته

سمیرا قویدل – JA کاتا

آقایان:

محمدرضا وظیفه – JA کاتا و کومیته

محمدحسن هاشمی – JA کاتا و کومیته

حیدر ایبود – JA کاتا و کومیته

مرتضی علامه – RB کومیته

حمیدرضا خرقانیان – JA کومیته

جواد زواری – RB کومیته، JA کاتا

سعید کیانی‌فر – RA کومیته

سیدمحمد زمانی – RB کومیته، JA کاتا

حسین مقدم – JA کاتا و کومیته

محمد قموشی – JA کاتا و کومیته

عابد علمدارزاده – JA کومیته

محسن بندیانی – JA کاتا

حسین احمدپور – JA کاتا

اسماعیل خلیلی – JA کاتا

همچنین داوران زیر موفق به تمدید درجه شدند:

آرزو رمضانی – کومیته

بهمن دهستانی – کاتا و کومیته

سیداحسان حسینی – کاتا و کومیته

ابوالفضل جان‌قربان – کومیته