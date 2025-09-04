وزیر میراث‌فرهنگی از روند احداث مجتمع عظیم فرهنگی و کتابخانه‌های تخصصی دفتر آیت‌الله سیستانی دیدن کرد. طرحی که با ظرفیت بیش از پنج میلیون جلد کتاب و زیرساخت‌های پیشرفته پژوهشی، جایگاه قم را به‌عنوان قطب تمدنی و علمی جهان اسلام بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت و حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران، با حضور در بلوار پیامبر اعظم قم، از روند احداث مجتمع عظیم فرهنگی و کتابخانه‌های تخصصی تحت اشراف دفتر آیت‌الله سیستانی بازدید کردند.

این طرح فاخر و ملی، در زمینی به وسعت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۸۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع در حال اجراست و بر پایه چشم‌اندازهای علمی و فرهنگی، در آینده‌ای نزدیک به یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های دانشی جهان اسلام بدل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود ظرفیت نهایی این مجموعه، نگهداری و ارائه بیش از پنج میلیون جلد کتاب در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی باشد.

مجتمع فرهنگی دفتر آیت‌الله سیستانی با بهره‌مندی از زیرساخت‌هایی همچون کتابخانه‌های عمومی و تخصصی، مخازن بسته و ایمن کتاب، موزه اشیاء و نسخ خطی نفیس، سالن پیشرفته آمفی‌تئاتر، فضاهای علمی برای نشست و گفت‌وگو و پارکینگی با ظرفیت ۴۰۰ خودرو طراحی شده است. این مجموعه نه تنها یک مرکز نگهداری و عرضه منابع مکتوب، بلکه بستری راهبردی برای تعامل اندیشمندان، توسعه پژوهش‌های تخصصی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی خواهد بود.