وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در پایان سفر دو روزه خود، قم را شهری با ظرفیت‌های بی‌بدیل در عرصه‌های زیارتی، تمدنی و گردشگری سلامت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدرضا صالحی امیری، در جریان این سفر از طرح‌های بزرگ درمانی و فرهنگی بازدید داشت و بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی نور را یکی از مهم‌ترین طرح‌های کشور در حوزه گردشگری سلامت دانست.

وی گفت: این بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی با استاندارد‌های جهانی ساخته می‌شود و می‌تواند در کنار مجموعه اقامتی و هتل سلامت، قم را به یکی از قطب‌های گردشگری درمانی ایران و منطقه تبدیل کند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، همچنین در بازدید از کتابخانه و آرشیو تخصصی وابسته به دفتر حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی، این مرکز را ظرفیتی در تراز کتابخانه‌های ملی جهان دانست.

به گفته صالحی امیری، ظرفیت پنج میلیون جلد کتاب، نسخ خطی و منابع غنی فارسی و عربی، این مجموعه را به قطب فرهنگی و پژوهشی کشور تبدیل خواهد کرد.

وی با اشاره به بازدید از آثار تاریخی و باستانی قم، گفت: این استان پیشینه‌ای شش هزار ساله دارد که تاکنون کمتر به ایرانیان و جهانیان معرفی شده است.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، خواستار آغاز کاوش‌های جدید برای معرفی تمدن قم در ادوار تاریخی مختلف شد.

صالحی امیری در ادامه به ضرورت ساخت فرودگاه قم تاکید کرد و افزود: فرودگاه قم می‌تواند با پرواز‌های مستقیم از کشور‌های منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

وی همچنین ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی و معرفی چندزبانه ظرفیت‌های قم در رسانه‌های بین‌المللی، از ضروریات توسعه گردشگری استان برشمرده شد.

وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در بخش پایانی سخنان خود، مرجعیت شیعه و بیت آیت‌الله العظمی سیستانی را الگوی موفقی در توسعه فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: این ظرفیت‌ها با حمایت دولت و همگرایی ملی می‌تواند تحولی مثبت در آینده کشور ایجاد کند.