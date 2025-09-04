معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: کاهش عرضه مرغ در بازار استان ناشی از گرمای هوا و قطعی‌های مکرر برق در تابستان بوده و این وضعیت طی دو تا سه هفته آینده جبران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بستانچی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفت‌وگوی تلفنی با خبر صداوسیمای مهاباد گفت: کاهش عرضه مرغ در بازار استان ناشی از گرمای هوا و قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های تیر و مرداد بوده و این وضعیت به‌زودی جبران می‌شود.

بستانچی با تاکید بر اینکه تولید در حال بازگشت به روال عادی است، اظهار داشت: میزان جوجه‌ریزی در ماه‌ اخیر افزایش یافته و محصول آن از اواسط مهر وارد بازار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: برای مدیریت شرایط کنونی، در کنار عرضه مرغ تازه، توزیع مرغ منجمد نیز در دستور کار قرار گرفته تا بازار از حالت فعلی خارج شود.

بستانچی با بیان اینکه کمبود جدی در عرضه مرغ وجود ندارد، اضافه کرد: آنچه باعث احساس کمبود در بازار شد بیشتر به دلیل خرید‌های هیجانی مردم بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با این وجود قیمت مرغ در آذربایجان غربی نسبت به بسیاری از استان‌ها پایین‌تر است و با برگزاری جلسات مستمر با تشکل‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم همچنان قیمت مرغ در استان را در مقایسه با استان‌های دیگر پایین نگه داریم.