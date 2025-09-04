پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور که به همت دفتر آیتالله سیستانی در حال احداث است بازدید و ظرفیتهای این طرح بزرگ درمانی را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اکبر بهنامجو استاندار قم و حجتالاسلام والمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت ظهر امروز از مراحل ساخت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور بازدید کردند؛ این پروژه در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و تخصصی در استان قم در حال اجرا است.
بیمارستان نور در زمینی به مساحت ۸۰ هزار مترمربع، در بزرگراه آیتالله العظمی بروجردی واقع شده و با زیربنای ۲۴۰ هزار مترمربع، شامل ۴۸ هزار مترمربع محوطه و فضای سبز است؛ این پروژه یکی از بزرگترین و مدرنترین طرحهای درمانی کشور محسوب میشود.
ظرفیت این بیمارستان ۵۰۶ تخت پیشبینی شده و فاز نخست آن شامل ساختمان اصلی ۱۲ طبقه با ظرفیت پذیرش ۳۰۰ تخت، در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید؛ این فاز بخش نخست برنامه توسعهای بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی است.
بازدید مسئولان با هدف بررسی روند پیشرفت پروژه، ارزیابی ظرفیتهای درمانی و تسهیل فرآیند اجرایی فازهای بعدی انجام شد و مسیر تکمیل این پروژه عظیم درمانی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.