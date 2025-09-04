به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ پیکر این هنرمند پرآوازه و نام‌آور تئاتر استان بوشهر و ایران از مجتمع فرهنگی هنری نهم دی تا آرامگاه شیخ حسین خان چاهکوتاهی بر دستان مردم تشییع شد.

ایرج صغیری صبح ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ پس از سپری کردن یک دوره بیماری، در بیمارستان پیوند ابوعلی سینای شیراز درگذشت.

استاد ایرج صغیری متولد اول آذر ۱۳۲۵ در بوشهر است.

او در دهه پنجاه با تولید نمایش «قلندرخونه» در معرفی تئاتر و آیین‌های نمایشی بوشهر به مردم ایران نقش بزرگی ایفا کرد.

این هنرمند برجسته متولد اول آذر ۱۳۲۵ در بوشهر، بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس، دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

صغیری با بازی در نقش «ابوذر» در تئاتری که با همکاری داریوش ارجمند و نظارت علی شریعتی در دانشگاه فردوسی و حسینیه ارشاد اجرا شد، توانست مهارت خود در بازیگری را نیز به نمایش بگذارد.

کارگردانی فیلم‌های «سفر غریب»، «نمایش قلندرخونه»، «نمایش محپلنگ»، «نمایش سرباز»، «نمایش شب شولای عبدالرحمان» و نویسندگی «خالو نکیسا، بنات النعش و یوزپلنگ»، «خلخال شوم»، «قلندرخونه» و «محپلنگ، ایرج» بخشی از آثار این هنرمند شهیر بوشهری است.