



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تسهیل در امر صدور مجوز‌ها برای فعالیت‌های اعتباری بیشتر صندوق‌های قرضالحسنه کشور در دستور کار بانک مرکزی است .

باغبان مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی در همایش صندوق‌های قرض الحسنه که در شیراز برگزار شد با بیان ابنکه در کشور بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ صندوق قرض الحسنه فعال هستند گفت: با توجه به رسالتی که این صندوق‌ها در حل مشکلات مردم دارند تلاش می‌شود صدور مجوز‌ها با حداقل الزامات شامل تامین اعتبارات و تعهدات هیئت امنا تسهیل یابد تا گرهی هرچند کوچک از مشکلات مردم باز شود .

حجت الاسلام حدائق، مسئول این همایش هم با اشاره به اینکه در استان فارس بیش از یکصد صندوق قرض الحسنه فعال است گفت : این صندوق‌ها در پرداخت وام ازدواج، خرید جهیزیه و هزینه درمان بیماری‌ها به گروه‌های کم درآمد جامعه به نحوی بازوی توانمند دولت محسوب می‌شوند که می‌طلبد دولت هم از آنها حمایت کند