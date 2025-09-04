پخش زنده
امروز: -
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود تأیید کرد که ایران به دلیل انتقال اسناد حساس از تأسیسات فردو به وین توسط دو بازرس، صلاحیت آنها را لغو کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قسمتی از گزارش فصلی خود اعتراف کرد که ایران ۲ بازرس این آژانس را به دلیل انتقال بخشی از اسناد از این کشور به وین کنار گذاشته و لغو انتصاب کرده است.
در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است که ایران در ماه اوت «دو بازرس مجرب» این نهاد بینالمللی را لغو انتصاب کرده است.
لازم به ذکر است که «لاورنس نورمن»، خبرنگار روزنامه والاستریتژورنال چاپ آمریکا قسمتهایی از گزارش مذکور را در فضای مجازی منتشر کرده است.
آژانس درباره دلیل این تصمیم ایران اعلام کرد: «اقدام ایران در پی خطای آنها (بازرسها) صورت گرفت که اسنادی که بایستی در فضای کاری آژانس در سایت فوردو باقی میماندند را به وین بازگرداندند».
در عین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شده که تصمیم ایران غیر موجه است!
در بخش دیگری از ادعاهای آژانس آمده است: «باید تأکید شود که اگرچه این صفحات شامل توصیفاتی از داخل تأسیسات بودند، اما محتوایی که امنیت تأسیسات را به خطر بیندازد، در آنها وجود نداشت».
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز گذشته ادعا کرد که بر اساس گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که به رؤیت این خبرگزاری رسیده است، ایران قبل از تجاوز صهیونیستهای اشغالگر در ۱۳ ژوئن، ذخایر اورانیوم غنیشده خود را به سطوح نزدیک به درجه تسلیحات افزایش داده بود!
آسوشیتدپرس مدعی شد: در این گزارش محرمانه همچنین آمده است که ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ازسرگیری بازرسی از سایتهای آسیبدیده از بمباران (رژیم) اسرائیل و آمریکا در ژوئن به توافقی دست نیافتهاند. تنها سایتی که پس از جنگ مورد بازرسی قرار گرفت، نیروگاه اتمی بوشهر بود که با کمک فنی روسیه کار میکند. در این گزارش آمده است که در حالی که خروج بازرسان سازمان ملل از ایران در طول جنگ (تجاوز آمریکا و اشغالگران صهیونیست به ایران بر خلاف منشور ملل متحد) «با توجه به وضعیت کلی امنیتی ضروری بود، تصمیم بعدی تهران برای قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی عمیقاً تأسفآور بود»!
این خبرگزاری ادعا کرد: در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی مستقر در وین آمده است که ایران تا ۱۳ ژوئن؛ ۴۴۰.۹ کیلوگرم (۹۷۲ پوند) اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد داشت که نسبت به آخرین گزارش آژانس در ماه می، ۳۲.۳ کیلوگرم (۷۱.۲ پوند) افزایش را نشان میدهد.
لازم به ذکر است آژانس بینالمللی انرژی اتمی دهم خرداد در گزارشی محرمانه با تکرار ادعاها درباره انباشت ذخایر اورانیوم غنیشده در «سطح تسلیحاتی» ایران، خواستار همکاری کامل و مؤثر تهران با آژانس شد. این گزارش در مقطعی حساس همزمان با مذاکرات تهران و واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران منتشر شد. در این گزارش ادعا شد که ایران تا ۱۷ ماه مه (۲۷ اردیبهشت)، ۴۰۸.۶ کیلوگرم اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد غنیسازی کرده است که نسبت به آخرین گزارش آژانس در فوریه، افزایش ۱۳۳.۸ کیلوگرمی را نشان میدهد.
در پی این گزارش، شورای حکام با صدور قطعنامهای علیه ایران، زمینه تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان را فراهم آورد. گروسی پس از شکست حمله رژیم صهیونیستی به ایران و پاسخهای تلافیجویانه قاطع تهران مدعی شد که آخرین گزارش او علت اصلی تجاوز رژیم صهیونیستی نیست. او با همدستی آشکار با رژیم صهیونیستی، آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با ارائه این گزارش دروغ زمینه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تأسیسات صلحآمیز ایران را فراهم کرد؛ گزارشی که چند روز پس از تجاوز رژیم صهیونیستی خلاف آن را اعلام و تاکید کرد که «آژانس هیچ نشانهای مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هستهای است را کشف نکرده است.»