امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

معمای عقب‌ماندگی پهپادی آمریکا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۳- ۱۶:۰۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
برخورد با ماموران شهرداری قزوین در پی درگیری با دستفروشان
برخورد با ماموران شهرداری قزوین در پی درگیری با دستفروشان
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
آزادی بیان به سبک فرانسوی‌ها
آزادی بیان به سبک فرانسوی‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
خبرهای مرتبط

یمن پهپاد MQ9 آمریکا را سرنگون کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن: پهپاد آمریکا را سرنگون کردیم

سرنگونی هفدهمین پهپاد آمریکا توسط ارتش یمن

برچسب ها: پهپاد ، آمریکا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 