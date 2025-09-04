به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ بنا بر پیشنهاد فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان و با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرهنگ پاسدار «محمدرضا اسماعیلی» به عنوان فرمانده جدید تیپ عملیاتی ۱۱ امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام معرفی شد.

آیین معارفه فرمانده تیپ امیرالمونین (ع) با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان استانی، برگزار شد.

پیش از این، سردار «علی جعفری» از سال ۱۳۹۷ تا کنون فرماندهی این یگان را برعهده داشت.