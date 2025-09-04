دو مسافر که با بلعیدن یک کیلو و ۷۸۰ گرم موادمخدر تریاک قصد انتقال آن را به خارج از خراسان رضوی داشتند، در تربت‌حیدریه شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان تربت‌حیدریه گفت: ماموران در ایستگاه بازرسی کامه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به دو مسافر یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک شدند و به منظور بررسی بیشتر خودرو را به داخل ایستگاه هدایت کردند.

سرهنگ حمید رضاخوشخو افزود: در بررسی ماموران انتظامی مشخص شد، دو مظنون با بلعیدن مقادیری مواد مخدر قصد انتقال آن را به استانی دیگر داشتند که با اعزام متهمان به بیمارستان، از معده آنها، یک کیلو و ۷۸۰ گرم تریاک خارج شد.

او ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضایی شدند.