پذیرفتهشدگان آزمون ورودی ۱۴۰۲ در اختبار شفاهی وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آزمون کتبی پذیرفتهشدگان ورودی ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خوزستان در بازه زمانی ۲۵ تا ۳۰ مردادماه سال جاری برگزار شد. پس از آن، اختبار شفاهی این پذیرفتهشدگان از روز ۱۱ شهریورماه آغاز شد و طی روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور ادامه یافت و امروز به پایان رسید.
اختبار شفاهی بهعنوان یکی از مراحل نهایی فرایند کارآموزی، با هدف سنجش توان علمی، مهارتهای استدلال حقوقی و شایستگی حرفهای پذیرفتهشدگان در مسیر ورود به حرفه وکالت برگزار شد.
این مرحله نه تنها معیاری برای ارزیابی علمی و عملی کارآموزان است، بلکه نمادی از جدیت کانون وکلای دادگستری خوزستان در پاسداشت استانداردهای حرفهای وکالت و صیانت از حقوق موکلان و جامعه حقوقی به شمار میآید