به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این همایش با همت آموزش و پرورش، برگزار شده است تا ورزش به یک عادت تبدیل شود؛ حسنعلی اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش در این همایش می‌گوید: سلامتی مردم از اولویت‌هاست.
پیاده‌روی فقط یک ورزش نیست، بلکه لحظاتی شیرین برای گردهمایی خانوادگی است.قدم‌هایی که با هم برداشته می‌شوند، آغازگر یک زندگی سالم‌تر برای جامعه هستند.