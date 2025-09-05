به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدرضا جابری گفت: این جشنواره با هدف رشد و توسعه فوتبال پایه و ایجاد شور و نشاط در میان نونهالان برگزار می‌شود.

او افزود: تاکنون ۱۰ تیم در رده سنی زیر ۱۰ سال و هشت تیم در رده‌های ۱۱ و ۱۲ سال برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند و احتمال افزایش این تعداد وجود دارد.

دبیر هیئت فوتبال استان همدان با تأکید بر ماهیت جشنواره‌ای این رویداد تأکید کرد: در این مسابقات نتیجه‌گرایی و امتیازدهی مطرح نیست و هدف اصلی، انگیزه‌بخشی و ایجاد فضای شاد و پرنشاط برای فوتبال‌آموزان است.

جابری در خصوص جشنواره کشوری رده سنی ۱۲ سال نیز تصریح کرد: هنوز بخشنامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال ابلاغ نشده است، اما کمیته جوانان استان با همکاری مربیان استعدادیاب، نفرات برتر جشنواره را انتخاب خواهد کرد تا زمینه اعزام تیم منتخب همدان به مسابقات کشوری فراهم شود.

او گفت: برگزاری این‌گونه جشنواره ها علاوه بر شناسایی استعداد‌های برتر، بستری برای توسعه و پایش مستمر فوتبال پایه است و هیئت فوتبال استان با همراهی مربیان دلسوز، این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.