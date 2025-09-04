پخش زنده
رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به افزایش کلاهبرداریهای تلفنی با وعده برنده شدن در قرعهکشیهای دروغین هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی با اشاره به تکرار و تنوع شیوههای کلاهبرداری سایبری، اظهارکرد: متاسفانه شیوههای کلاهبرداری بسیار متنوع شده و سودجویان و شیادان به شکلهای مختلفی کاربران را هدف قرار میدهند.
وی یکی از شایعترین و قدیمیترین این روشها را کلاهبرداری تماس تلفنی دانست و افزود: این شیوه چندان جدید نیست، اما کلاهبرداران شکل اجرای آن را تغییر دادهاند.
رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: مجرمان سایبری در این روش با شهروندان تماس گرفته و خود را نماینده سازمانهایی مانند صدا و سیما، بانکها یا اپراتورهای ارتباطی مثل ایرانسل یا همراه اول معرفی میکنند.
وی ادامه داد: آنها به بهانه اینکه فرد در یک قرعهکشی یا جشنواره مبلغی حدود ۳۰۰ یا ۵۰۰ میلیون ریال برنده شده است، از وی درخواست میکنند تا برای ثبتنام و واریز جایزه، اطلاعات حساب بانکی و کدهای تایید پیامکی را در اختیارشان قرار دهند.
سرهنگ حسینی بیان کرد: مجرمان در گذشته، قربانی را به دستگاه خودپرداز هدایت میکردند، اما اکنون با فریب کاربر، او را وادار میکنند تا خودش با ارائه کدهای احراز هویت، مبلغ را به حساب کلاهبردار واریز کند.
وی از ثبت حداقل ۱۰ پرونده کلاهبرداری با این شیوه در ماههای اخیر خبر داد و افزود: متاسفانه مبالغ کلاهبرداریشده از همشهریان ما از ۱۰۰ میلیون ریال تا هشت میلیارد ریال متغیر بوده است.
رییس پلیس فتا خوزستان با تاکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان، توصیه کرد: هرگونه تماس تلفنی، پیامک یا پیام در شبکههای اجتماعی که به بهانه برنده شدن در قرعهکشی، مسابقه یا جشنواره، درخواست اطلاعات حساب بانکی یا کدهای پیامکی را دارد، به طور قطع کلاهبرداری است.
وی از شهروندان خواست به هیچ وجه اطلاعات محرمانه را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت مواجه شدن با چنین مواردی، مراتب را از طریق سامانه http://www.cyberpolice.ir یا دورنگار ۲۹۱۲ به پلیس فتا گزارش دهند.