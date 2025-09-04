به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار فلاورجان گفت: جشنواره ملی سایه سار بال‌ها ۱۸ و ۱۹ شهریور در روستای چهار برج و در کنار بزرگترین برج کبوتر خانه کشور با حضور مسوولان استانی و کشوری افتتاح می‌شود.

حسین یار محمدیان ادامه داد: با هدف شور و نشاط و توسعه گردشگری در این شهرستان تا پایان سال ۸ جشنواره ملی برگزار خواهد شد.

وی گفت:جشنواره‌های ملی سایه سار بال‌ها، میوه به، اسب اصیل ایرانی، ماشین آلات راه سازی و معادن، پیاز، اقوام ایرانی، معماری ایرانی، چهل آش و سمنو تا پایان امسال در سه بخش این شهرستان برگزار می‌شود.