بازدهی در آبیاری سنتی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد، در آبیاری بارانی حدود ۷۵ درصد و در آبیاری قطرهای «میکرو» به ۹۰ درصد میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان یکی از راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی را استفاده از روشهای نوین آبیاری در مزارع دانست که کاهش مصرف و افزایش بهره وری را به دنبال دارد.
رسول شمسی گفت: ۱۶۲ هزار هکتار از اراضی استان ستعد اجرای سامانههای نوین آبیاری هستند که تاکنون ۷۶ هزار هکتار آن به این سیستم مجهز شدند.
او افزود: راندمان آب در آبیاری سنتی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد، آبیاری بارانی حدود ۷۵ درصد و در آبیاری قطرهای یا میکرو ۹۰ درصد است.
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان اجرای سیستم آبیاری نوین در مزارع را یکی از سیاستهای جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب و تولید محصولی باکیفیت عنوان کرد و گفت: دولت برای حمایت از کشاورزان و اجرای سیستم آبیاری نوین تسهیلاتی در نظر گرفته که در طرحهای مشاعی ۸۵ درصد تسهیلات بلاعوض پرداخت میشود و بقیه آورده کشاورز است.
احمدرضا غلامی کارشناس آبیاری جهاد کشاورزی هم گفت: راندمان آب در آبیاری سنتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است که با اجرای سیستم آبیاری تیپ این عدد به ۸۵ درصد افزایش مییابد.
او افزود: برای هر هکتار کشت لوبیا در آبیاری سنتی ۱۵ هزار مترمکعب آب مصرف میشود در حالی با اجرای سیستم آبیاری تیپ این میزان به هشت هزار متر مکعب کاهش مییابد.
غلامی آبیاری به صورت کامل، افزایش بهره وری و کیفیت محصول، صرفه اقتصادی بالا و کار کمتر توسط کشاورز را از مزایای اجرای سیستمهای نوین آبیاری عنوان کرد.