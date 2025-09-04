به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال پسران زیر ۱۶ سال ایران در مرحله پلی‌آف صعود به یک چهارم نهایی رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ مغولستان با مالزی به رقابت پرداخت و با نتیجه ۱۰۲ بر ۶۲ موفق به کسب پیروزی شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۴ - ۱۲ / ایران

کوارتر دوم: ۲۵ - ۱۸ / ایران

کوارتر سوم: ۳۲ - ۲۲ / ایران

کواتر چهارم: ۲۱ - ۱۰/ ایران

محمدصالح پاک‌گهر در این دیدار با کسب ۱۹ امتیاز، ۷ ریباند، ۱ توپ ربایی، ۱ پاس گل و کارایی ۲۸ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران به مصاف تیم نیوزیلند خواهند رفت.

با برگزاری دیدار‌های مرحله پلی‌آف صعود به دور یک چهارم نهایی رقابت‌های جام آسیا زیر ۱۶ سال پسران در مغولستان، تیم‌های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها مشخص شدند.

تیم ایران با پیروزی مقابل مالزی، راهی مرحله یک چهارم نهایی و حریف نیوزیلند در این مرحله شد. با توجه به حذف لبنان، ایران تنها نماینده بسکتبال غرب آسیا (WABA) در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های زیر ۱۶ سال جام آسیا ۲۰۲۵ خواهد بود.

ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی،

مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازی به عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز، تیم پسران ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.