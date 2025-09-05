فرمانده انتظامی استان همدان از کشف و توقیف تعداد هشت دستگاه ماینر به همراه سایر لوازم جانبی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در تویسرکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی افزود: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق و جمع‌آوری کالا‌های قاچاق و در پی اطلاع از استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال از سوی فردی در منزل شخصی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان تویسرکان قرار گرفت.

او تأکید کرد: با انجام اقدامات پلیسی اکیپ عملیاتی مأموران به همراه کارشناسان اداره برق شهرستان به محل عزیمت و از زیر راه پله‌های طبقه همکف تعداد هشت دستگاه ماینر به همراه سایر لوازم جانبی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی و یا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اطلاع دهند.