برگزاری مسابقات مهارتآموزی کارکنان وظیفه شرق کشور در مشهد
سومین دوره مسابقات مهارتآموزی کارکنان وظیفه شرق کشور با حضور جمعی از مسئولان نظامی و استانی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش مهارتآموزی کارکنان سپاه خراسان رضوی درباره این رقابتها گفت: در این دوره، ۱۲۰ نفر از افراد منتخب استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در رشتههای مختلف مهارتی با یکدیگر رقابت کردند.
جواد یوسفعلیزاده افزود: هدف از برگزاری این مسابقات، ارتقای توانمندیهای علمی و مهارتی سربازان و ایجاد زمینه اشتغال آنان پس از پایان خدمت است.
وی ادامه داد: این رقابتها علاوه بر شناسایی استعدادها، موجب افزایش انگیزه و خودباوری سربازان میشود و نفرات برتر به مسابقات کشوری دعوت خواهند شد.