به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش مهارت‌آموزی کارکنان سپاه خراسان رضوی درباره این رقابت‌ها گفت: در این دوره، ۱۲۰ نفر از افراد منتخب استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در رشته‌های مختلف مهارتی با یکدیگر رقابت کردند.

جواد یوسف‌علیزاده افزود: هدف از برگزاری این مسابقات، ارتقای توانمندی‌های علمی و مهارتی سربازان و ایجاد زمینه اشتغال آنان پس از پایان خدمت است.

وی ادامه داد: این رقابت‌ها علاوه بر شناسایی استعدادها، موجب افزایش انگیزه و خودباوری سربازان می‌شود و نفرات برتر به مسابقات کشوری دعوت خواهند شد.