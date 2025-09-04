پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی:
گرم شدن هوا و وزش باد شدید در خراسان رضوی
هواشناسی خراسان رضوی از امروز (پنجشنبه) تا اواسط هفته آینده برای این استان، افزایش تدریجی دما و تشدید وزش باد را پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: افزایش وزش باد، بهویژه در نواحی شرقی و جنوب شرقی استان منجر به خیزش و انتقال گرد و خاک به مناطق شرقی و مرکزی میشود و نوسانات غبار در مشهد را رقم میزند.
زهرا عنایتی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان قوچان با ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین و سرخس با ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بوده و بیشترین وزش باد نیز از شهرستان تایباد با ۴۳ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.
نوسانات دمایی مشهد طی دیروز بین ۱۷ تا ۳۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است و امروز دمای مشهد تا ۳۶ درجه و امشب تا ۱۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.