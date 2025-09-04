به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل صدای استان‌های سازمان صدا و سیما در آیین اختتامیه رویداد رسانه‌ای «دریا تا دریا» در چالوس گفت: پخش تولیدات رادیویی این برنامه در سال نخست با هدف توسعه اقتصاد دریا محور آغاز شد که خوشبختانه این هدف محقق شده است.

نعلبندانی افزود: مبنای برنامه‌های دریا محور در سال دوم بر موضوعاتی چون تجارت و سفرهای دریایی، اقتصاد دریا محور، دریانوردی، نیروهای دریایی و امنیت دریایی متمرکز خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری جشنواره تولیدات رادیویی با موضوع دریا محور در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: تندیس دومین دوره برگزاری جشنواره «دریا تا دریا» به مازندران اهدا می‌شود.

«دریا تا دریا» با طراحی و ایده مرکز مازندران و با حمایت ستاد و مدیران ارشد رسانه ملی، از یک سال گذشته روزهای پنجشنبه ساعت ۱۵ تا ۱۶ با مشارکت ۹ استان ساحلی از جمله مازندران، گلستان، گیلان، خوزستان، آبادان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کیش به مدت ۶۰ دقیقه روی آنتن می‌رود. این برنامه به تهیه‌کنندگی لطف‌الله سعیدی‌فر، گویندگی مریم دلفانی و گزارشگری امینی از صدای مرکز مازندران تولید و پخش شد.

در این آیین، کریمیان رئیس هیات نجات غریق مازندران نیز گفت: از ابتدای خردادماه تاکنون ۵۶۶ نفر از غرق شدن در سواحل مازندران نجات یافتند و شمار غرق‌شدگان از ۳۰۰ نفر در سال‌های گذشته به حدود ۳۰ نفر کاهش یافته است.

در این مراسم از خانواده ناجی غریق «حسن غلامی» که جان چهار نفر را نجات داد و خود در دریا غرق شد، قدردانی شد.