با حضور مسئولان استانی و ملی مشکلات و موانع پیش‌روی واحد‌های معدنی استان مرکزی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امروز در نشستی که با حضور مسئولان استانی و ملی برگزار شد، مشکلات و موانع پیش‌روی واحد‌های معدنی استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

معدن دالی واقع در شهرستان دلیجان به عنوان نخستین و مهم‌ترین موضوع مطرح شد.

زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت این معدن در توسعه اقتصادی منطقه، گفت: برای رفع موانع بهره‌برداری، باید شرایط حقوقی و اجتماعی مرتبط با معارضین محلی به‌طور دقیق بررسی شود.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر ضرورت حل ریشه‌ای این مشکل، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی را مطرح کرد.

جعفری گفت: برای پیشبرد امور، باید فردی با اختیارات کامل معرفی شود تا با تدوین یک برنامه مدون، مسیر رفع معارضات و آغاز فعالیت‌های معدنی هموار شود.

در این نشست، وضعیت پهنه‌های اکتشافی شازند و خمین نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای تسریع در فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق انجام شود.