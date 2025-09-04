با حضور مسئولان استانی و ملی مشکلات و موانع پیشروی واحدهای معدنی استان مرکزی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امروز در نشستی که با حضور مسئولان استانی و ملی برگزار شد، مشکلات و موانع پیشروی واحدهای معدنی استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
معدن دالی واقع در شهرستان دلیجان به عنوان نخستین و مهمترین موضوع مطرح شد.
زندیهوکیلی استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت این معدن در توسعه اقتصادی منطقه، گفت: برای رفع موانع بهرهبرداری، باید شرایط حقوقی و اجتماعی مرتبط با معارضین محلی بهطور دقیق بررسی شود.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر ضرورت حل ریشهای این مشکل، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی را مطرح کرد.
جعفری گفت: برای پیشبرد امور، باید فردی با اختیارات کامل معرفی شود تا با تدوین یک برنامه مدون، مسیر رفع معارضات و آغاز فعالیتهای معدنی هموار شود.
در این نشست، وضعیت پهنههای اکتشافی شازند و خمین نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای تسریع در فرآیند اکتشاف و بهرهبرداری در این مناطق انجام شود.