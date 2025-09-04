پخش زنده
تیم ملی والیبال کشورمان جمعه از دوحه راهی «مانیل» فیلیپین، محل برگزاری مسابقات قهرمانی مردان جهان خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم ملی والیبال ایران جمعه ۱۴ شهریور از دوحه راهی فیلیپین میشود و پس از ۹ ساعت و نیم پرواز در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز وارد مانیل محل برگزاری مسابقات قهرمانی مردان جهان خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، تیم ملی والیبال ایران برای آمادگی هر چه بیشتر در مسابقات قهرمانی جهان و برای سازگاری با شرایط آب و هوایی و همخوانی ساعت فیزیولوژی بدن ۶ روز زودتر از موعد مقرر در محل برگزاری مسابقات اردو خواهد زد و پس از استقرار در مانیل، تمرینات آمادهسازی خود را آغاز می کند و دو دیدار دوستانه پیش از آغاز رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ برگزار خواهد کرد.
شاگردان پیاتزا ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر) برابر اسلوونی و ۱۹ شهریور (۱۰ سپتامبر) مقابل آلمان به میدان خواهند رفت. این بازیها با صلاحدید کادر فنی در راستای آخرین مرحله آمادهسازی پیش از رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ طراحی شده است.
روبرتو پیاتزا با توجه به حساسیت مسابقات قهرمانی جهان با مطمئنترین ترکیب و بازیکنان پا به این آوردگاه جهانی خواهد گذاشت تا با تیم جوان، اما با انگیزه خود برای آنچه در سر دارد، مبارزه کند.
مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، بردیا سعادت، محمد ولیزاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانشدوست، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، محمدرضا حضرتپور و آرمان صالحی ۱۴ ملیپوش ایران در رقابتهای قهرمانی جهان خواهند بود.
امیر خوشخبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقرهای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران هستند.
رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ با حضور ۳۲ تیم ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی به مصاف حریفان خود میرود که برنامه مسابقات به وقت تهران به شرح زیر است:
۲۳ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران – مصر
۲۵ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران – تونس
۲۷ شهریور، ساعت ۱۳: ایران – فیلیپین
بهترین نتیجه تاریخ والیبال ایران در این مسابقات کسب رتبه ششم جهان در سال ۲۰۱۴ بوده است.