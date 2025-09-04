رئیس فدراسیون والیبال ایران به دعوت رئیس کنفدراسیون آسیا برای حضور در اجلاس هیئت رئیسه این کنفدراسیون و افتتاحیه دفتر جدید AVC راهی بانکوک شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجاه و یکمین جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا ۱۳ تا ۱۷ شهریور در بانکوک تایلند برگزار می‌شود.

سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران به دعوت رامون سوزان، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا برای حضور در اجلاس هیئت رئیسه AVC راهی بانکوک پایتخت تایلند شد.

حضور در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید کنفدراسیون والیبال آسیا در بانکوک در جمعه ۱۴ شهریور از دیگر برنامه‌های هیئت رئیسه در اجلاس چهار روزه تایلند است.

دیدار و گفتگو با مسئولان فدراسیون جهانی والیبال، مسئولان کنفدراسیون والیبال آسیا و روسای مناطق مختلف قاره کهن از دیگر برنامه‌های تقوی در سفر چهار روزه به بانکوک است.