محفل «انس به زکات با قرآن کریم» با حضور قاریان ملی و بین المللی، برای نحستین بار در کشور، در روستای شاداب شهرستان نیشابور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور با قدردانی از حضور مردم و خیرین گفت: در این محفل قاریان برجسته از جمله استاد حمید شاکرنژاد، قاری بین المللی، آیات مربوط به زکات را تلاوت کردند و این آیات تفسیر شد.

ذبیح‌الله حاجتمند ادامه داد: زکات، تجلی ایمان و همبستگی اسلامی است که با محوریت قرآن باید نهادینه شود.

او افزود: کمیته امداد با تکیه بر اعتماد مردم، زکات را به دست نیازمند واقعی می‌رساند و این محفل، گامی برای آشنایی بیشتر با آثار این فریضه الهی است.

رئیس کمیته امداد نیشابور با اشاره به فعالیت‌های این نهاد در حوزه زکات و خدمات‌رسانی به نیازمندان نیشابوری اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون مبلغ ۱۰ میلیارد تومان زکات توسط شهروندان شهرستان نیشابور جمع‌آوری و به دبیرخانه زکات این شهرستان مستقر در کمیته امداد، تقدیم شده است که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

حاجتمند با اشاره به خدمت رسانی به بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ خانوار تحت حمایت این نهاد در شهرستان نیشابور، گفت: جمعیت تحت پوشش ما بالغ بر ۲۲ هزار نفر است که از این تعداد چهار هزار نفر دانش‌آموز و نزدیک به ۳۰۰ دانشجو هستند.

او اضافه کرد: همچنین در بین مددجویان، حدود ۶۰۰ بیمار و ۲۰۰ بیمار صعب‌العلاج نیز وجود دارند که تحت حمایت کمیته امداد هستند.

این مسئول از مردم و نیکوکاران شهرستان تقاضا کرد در آستانه آغاز سال تحصیلی با کمک‌های خود، این نهاد را در تهیه ملزومات تحصیلی برای این دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت یاری دهند تا بتوان دغدغه‌های تحصیلی آنان را کاهش داد.

در پایان این محفل از قاریان برجسته شرکت کننده و سه حافظ خردسال تجلیل شد.