به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه ساماندهی سایت پسماند شهرستان ارومیه صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در سالن آمفیتئاتر دانشکده علوم دانشگاه ارومیه برگزار شد.
در عملیات اجرایی این پروژه، احداث لاگون جهت جمعآوری شیرآبه، هدایت شیرآبه جمعآوری شده به لگن آببند، انجام پوشش نهایی و سیستم بیوگاز در دستورکار خواهد بود.
اعتبار برآورد شده برای تکمیل این پروژه بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال میباشد.