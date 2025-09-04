پخش زنده
امروز: -
رهبر انصارالله یمن در سخنرانی خود به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) گفت: همه قدرتهایی که با اسلام جنگیدهاند، علیرغم امکانات مادی و نظامی عظیم و مکر و حیله و فریب آنها، مانند یهودیان شکست خورده و ناکام ماندهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن در سخنرانی خود به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) گفت اسلام دینی است که شکست را نمیپذیرد. اسلام برنامهای برای پیروزی امتی است که به نور آن هدایت میشود و بر اساس آن حرکت میکند. همه قدرتهایی که با اسلام جنگیدهاند، علیرغم امکانات مادی و نظامی عظیم و مکر و حیله و فریب آنها، مانند یهودیان شکست خورده و ناکام ماندهاند.
سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن در سخنرانی خود به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) گفت ویژگی مهمی که بر صداقت ایمان گواهی میدهد، جهاد در راه خداست. در این مراسم باشکوه، بر پایداری مردممان در حرکت ایمانی با تمسک به قرآن کریم، اقتدا به پیامبر گرامی، برافراشتن پرچم جهاد و رویارویی با طاغوت عصر، صهیونیستها و حامیان آنها تأکید میکنیم. بر موضع ثابت خود در حمایت از مردم فلسطین تأکید میکنیم و از همه صاحبان وجدان بیدار میخواهیم تا جنایات صهیونیستها را که مرتکب کشتار جمعی و گرسنگی میشوند، متوقف سازند.
رهبر انصارالله یمن افزود : اهل کتاب در سراسر جهان را به دعوت خداوند که والاترین و منصفانهترین دعوت است و خیر دنیا و آخرت را به همراه دارد، فرامیخوانیم که فرمود: قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (بگو:ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است [و همه کتابهای آسمانی و پیامبران آن را ابلاغ کردند]که جز خدای یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او قرار ندهیم، و بعضی از ما بعضی را اربابانی به جای خدا نگیرد. پس اگر [از دعوتت به این حقایق]روی گرداندند [تو و پیروانت]بگویید: گواه باشید که ما [در برابر خدا و فرمانها و احکام او]تسلیم هستیم)