چهار ورزشکار کشورمان در رقابتهای انفرادی بدمینتون دختران جام کاسپین به مرحله نیمهنهایی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای انفرادی بدمینتون دختران جام کاسپین با رقابتهایی جذاب و سرنوشتساز برگزار شد و چهار بازیکن با عبور از این ایستگاه، به نیمهنهایی رسیدند. پریا اسکندری، زهرا رباطی، آیدا عنایتی و مبینا ندایی فقط یک قدم تا فینال فاصله دارند.
در یکی از دیدارهای حساس، پریا اسکندری موفق شد با نتایج ۱۲–۱۵، ۱۵–۷ و ۱۵–۱۰ از سد رومینا تاجیک عبور کند و به نیمهنهایی برسد.
زهرا رباطی نیز با نمایش قدرت و تمرکز، سید آیسان شوریده را با نتایج ۱۵–۱۰ و ۱۵–۱۳ شکست داد و راهی دور بعد شد.
در سومین مسابقه، آیدا عنایتی بدون انجام کامل مسابقه و به دلیل آسیبدیدگی فاطمه مقدم در ابتدای بازی، به عنوان برنده معرفی شد و به مرحله نیمهنهایی صعود کرد.
در آخرین دیدار این مرحله، مبینا ندایی با عملکردی حسابشده، سید آرتینا آقاپور را در دو گیم پیاپی ۱۵–۱۱ و ۱۵–۷ شکست داد.
این چهار ستاره درخشان، باید در نیمهنهایی برای رسیدن به دیدار پایانی، روبهروی هم قرار بگیرند.