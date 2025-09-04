به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های انفرادی بدمینتون دختران جام کاسپین با رقابت‌هایی جذاب و سرنوشت‌ساز برگزار شد و چهار بازیکن با عبور از این ایستگاه، به نیمه‌نهایی رسیدند. پریا اسکندری، زهرا رباطی، آیدا عنایتی و مبینا ندایی فقط یک قدم تا فینال فاصله دارند.

در یکی از دیدار‌های حساس، پریا اسکندری موفق شد با نتایج ۱۲–۱۵، ۱۵–۷ و ۱۵–۱۰ از سد رومینا تاجیک عبور کند و به نیمه‌نهایی برسد.

زهرا رباطی نیز با نمایش قدرت و تمرکز، سید آیسان شوریده را با نتایج ۱۵–۱۰ و ۱۵–۱۳ شکست داد و راهی دور بعد شد.

در سومین مسابقه، آیدا عنایتی بدون انجام کامل مسابقه و به دلیل آسیب‌دیدگی فاطمه مقدم در ابتدای بازی، به عنوان برنده معرفی شد و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد.

در آخرین دیدار این مرحله، مبینا ندایی با عملکردی حساب‌شده، سید آرتینا آقاپور را در دو گیم پیاپی ۱۵–۱۱ و ۱۵–۷ شکست داد.

این چهار ستاره درخشان، باید در نیمه‌نهایی برای رسیدن به دیدار پایانی، رو‌به‌روی هم قرار بگیرند.