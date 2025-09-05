استاندار زنجان پس از اعتراض‌های مکرر مردم و کسبه به مشکلات ناشی از پیاده‌راه شدن سبزه‌میدان، دستور بررسی صادر و شورای ترافیک استان بازگشایی مسیر سبزه‌میدان تا میدان انقلاب را تصویب کرد که این طرح پس از اتمام عملیات کف‌سازی میدان انقلاب اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صادقی با تأکید بر اینکه طرح سبزه میدان با مطالعات جامع ترافیکی همخوانی ندارد، افزود: اجرای پیاده‌راه سبزه‌میدان باعث قطع یکی از اصلی‌ترین شریان‌های شرقی-غربی شهر شده است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه این تصمیم، شورای ترافیک استان مصوب کرد که خیابان فردوسی، در حدفاصل خیام تا سبزه‌میدان، به صورت یک‌طرفه ساماندهی شود.

این اقدام نه‌تنها به کاهش بار ترافیکی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و افزایش رضایت عمومی در منطقه باشد.