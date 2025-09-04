پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی: امروز خراسان جنوبی در حوزه HD پیشتاز کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در آیین افتتاح طرح HD سازی و توسعه سیگنال رسانی با حضور رئیس رسانه ملی گفت: امروز بزرگترین اقدامات رسانهای در استان به بهرهبرداری میرسد و ۹۰ طرح در نقاط مختلف استان بهصورت رسمی افتتاح میشود.
آینهدار افزود: مهمترین این پروژهها افتتاح رسمی حوزه HD است که از این پس شبکه استانی به صورت HD پخش خواهد شد و همچنین در شهرستانهای استان، فرستندههای HD به بهرهبرداری رسیده و مردم در ۱۱ شهرستان میتوانند این شبکه را از طریق TS۲ با کیفیت و پوشش گستردهتر دریافت کنند.
وی گفت: استودیوی جدید خبر نیز با طراحی و تجهیز کامل توسط همکاران مرکز راهاندازی شده که از امشب اخبار استان از این استودیو پخش خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: در آذر ۹۶ خراسان جنوبی پایینترین سطح پوشش دیجیتال در کشور را داشت، اما با حمایتهای ستادی این عقبماندگی برطرف شد و امروز خراسان جنوبی در حوزه HD پیشتاز کشور است.
آینهدار گفت: خراسان جنوبی نخستین استانی است که از ۱۲ شهرستان، ۱۱ شهرستان آن تحت پوشش HD قرار گرفته است که این موضوع نشاندهنده نگاه ویژه رئیس رسانه ملی و معاونتهای سازمان به مناطق کمتر برخوردار است.
وی افزود: حدود دو سال تلاش شبانهروزی برای تحقق این پروژهها انجام شده و امروز با افتتاح ۹۰ طرح به ارزش ۱۴۵ میلیارد تومان، شاهد ارتقای زیرساختهای رسانهای استان هستیم.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در پایان از حمایتهای مسئولان استان بهویژه استاندار و نمایندگان مردم در مجلس قدردانی و ابراز امیدواری کرد پرونده توسعه حوزه دیجیتال در استان نیز بهزودی تکمیل شود.