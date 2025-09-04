اداره کل آموزش و پرورش: سهم آموزشهای فنی و حرفه ای در مقطع متوسطه دوم به بیش از ۵۳ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: تلاش سیستم آموزشی این است که در کشور ۵۰ درصد سهم آموش نظری و ۵۰ درصد هم سهم آموزش فنی و حرفهای و کار و دانش باشد در استان مرکزی هم در سال گذشته ۴۹ و ۲۶ صدم درصد سهم فنی و حرفهای و کار و دانش و بقیه هم نظری بوده است.
اسماعیل ارتگلی فراهانی افزود: امسال بر اساس تفاهم نامه با وزارتخانه و شرایط آمایشی سرزمینی استان مرکزی که قطب صنعتی است سهم استان مرکزی افزایش یافت و ۵۳ و ۴۸ صدم درصد در نظر گرفته شد.
او گفت: ۵۳ و ۴۸ صدم درصد باید به آموزش فنی و حرفهای و کارو دانش و بقیه هم به آموزش نظری اختصاص یابد و دانش آموزان به آموزشهای مهارتی سوق داده شوند.
ارتگلی فراهانی افزود: حدود ۲۰ هزار دانش آموز پایه دهم داریم که بر اساس پیشبینیها باید بیش از ۱۰ هزار دانش آموز به سمت آموزشهای فنی و حرفهای و کارودانش بروند.