در جشن بزرگ قزوین که به مناسبت هفته فرهنگی این شهر تاریخی برگزار شد، در سرای سعدالسلطنه، فضایی بی‌نظیر برای معرفی آداب و سنن، صنایع دستی و مشاهیر قزوین فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مراسم که در عمارت کلاه فرنگی و کاروانسرای سعدالسلطنه برگزار گردید، فرصتی استثنایی برای گرامیداشت تاریخ غنی و فرهنگ غنی این دیار به شمار می‌آید. مشارکت‌ها و نمایش‌های فرهنگی در این جشن، به ویژه تئاترهای سنتی، نمایانگر ارزش‌های فرهنگی قزوین و یادآور پایتختی این شهر در دوران شاه طهماسب صفوی بود.