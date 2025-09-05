به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرتن با بیان این مطلب افزود: از ۱۵ شهریور تا پایان فصل برداشت در هر شهرستان یک مرکز برای دریافت گندم کشاورزان دایر است.

وی افزود: به این ترتیب ۱۰ مرکز خرید تا پایان فرآیند تحویل محصول از سوی کشاورزان دایر خواهد بود.

به گفته سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان بیش از ۸۰۰ هزار تن گندم از افزون بر ۷۶ هزار کشاورز کردستانی در قالب بیش از ۲۲۲ هزار محموله به طور تضمینی خریداری شده است.

آرتن ارزش گندم خریداری شده در استان را بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: تاکنون در سه مرحله ۱۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان به حساب آنها واریز شده است.

۶۶۶ هزار هکتار از اراضی استان کردستان در سال زراعی جاری زیر کشت گندم رفته است که از این میزان، ۶۲۵ هزار هکتار به صورت دیم و ۴۱ هزار هکتار به صورت آبی کشت شده است.