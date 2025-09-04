در آستانه بازگشایی مدارس، ۸۰۰ سبد تحصیلی و پوشاک با کمک خیران و از محل منابع کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بردسکن گفت: این سبد‌ها شامل ۱۲ قلم است و برای تهیه آنها ۴۸۰ میلیون تومان هزینه شده است.

جواد حسن زاده ضمن قدردانی از مشارکت خیران افزود: بیش از هزار و ۲۰۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بردسکن هستند که توزیع این سبد‌های تحصیلی و پوشاک تنها پاسخگوی نیاز ۸۰۰ دانش آموز است و ۴۰۰ دانش آموز دیگر نیازمند کمک هستند که امیدواریم با مشارکت خیران، قبل از بازگشایی مدارس بتوانیم برای این تعداد از دانش آموزان نیز سبد تحصیلی و پوشاک تهیه کنیم.