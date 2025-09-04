پخش زنده
سهیلا منصوریان نماینده کیش براساس قرعهکشی هفدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان به میزبانی برزیل به مصاف ورزشکار برمودا میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ملیپوشان ووشو ایران در بخشهای ساندا و تالو، در شهر برازیلیا و در مرکز همایشهای اولیسس گیمارائس رقابتهای خود را برگزار میکنند.
سهیلا منصوریان، رئیس هیئت ووشو کیش در وزن ۷۰ کیلوگرم در اولین مسابقه رو در روی ریاح سیموند از برمودا قرار خواهد گرفت.
او در جام جهانی ساندا در چین مقام نایبقهرمانی را کسب کرد و در بازیهای جهانی چنگدو نیز به نشان برنز دست یافت.
سهیلا منصوریان، نماینده کیش، هرچند راه دشواری پیشرو دارد، امیدوار است در برزیل طلسم را بشکند و برای نخستین بار نشان طلای جهان را به گردن بیاویزد.
هدایت تیم ملی ساندا بانوان در مسابقات جهانی برعهده الهه منصوریان خواهد بود.
سهیلا منصوریان پس از پایان این رقابتها، عازم ریاض خواهد شد تا در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به میدان برود.
او در ترکیب اصلی تیم ملی ایران قرار دارد و یکی از امیدهای اصلی کشور برای کسب نشان در این رویدادها محسوب میشود.
این اعزام، پنجمین حضور بینالمللی سهیلا منصوریان در سال ۲۰۲۵ است و تاکنون پنج نشان ارزشمند آسیایی و جهانی را برای کشور به ارمغان آورده است.