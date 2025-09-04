دهلران، میزبان شکوفایی مربیان قرآنی کودک
رسالتی برای پرورش مربیانی که قرار است چراغ آشنایی کودکان با کلام وحی را در مهدها و پیش دبستانیها روشن کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ به همت موسسه فرهنگی قرآن و عترت طاها شهرستان دهلران و همکاری اتحادیه موسسات و تشکلهای قرآن و عترت کشور و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام حدود ۵۰ نفر از بانوان دهلرانی مربی مهد وپیش دبستانی با آخرین روشهای تئوری و کارگاهی قرآن آموزی سنین کودک آشنا شدند.
آشنایی مربیان با نگاه قرآن و اهل بیت در تربیت قرآنی کودکان، آشنایی مربیان با نگاه رهبری در تربیت قرآنی کودکان ،آشنایی مربیان با روش حفظ قرآن آیات موضوعی ،آشنایی مربیان با روشهای انتقال قصص قرآنی از طریق نقاشی ،آشنایی مربیان با انس با قرآن کریم از طریق بازی ، آشنایی مربیان با آسیبهای احتمالی کار قرآنی در سنین کودکی ،آشنایی اجمالی با روانشناسی تربیتی کودک از جمله سرفصلهای این دوره بود.
فخرالدین علیزاده مولف کتابهای قرآن آموزی کودک و مربی این دوره تخصصی گفت: باتوجه به اینکه بازی دنیای بچه ها است و آنقدر مهم است که در قرآن هم به این موضوع اشاره شده، به دنبال این هستیم متناسب با جنس و سن و نیاز کودک این محتواها را به مربیان آموزش بدهیم.
«فاطمه جام سحر» مدیر موسسه فرهنگی قرآن و عترت طاها و مسئول برگزاری این دوره قرآن آموزی عنوان کرد: تعداد ۵۰ نفر از مربیان علاقهمند در این دوره شرکت کردند که پس از گذراندن کارگاههایی که به شیوه تئوری و عملی هست، گواهینامه مربیگری دریافت خواهند نمود و برای فعالیت در مهد و پیش دبستانیهای سطح شهر دهلران معرفی میشوند.