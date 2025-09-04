از ۴۳۰ اثر تاریخی شهرستان ساوه، ۱۳۰ اثر ثبت ملی و یک اثر، ثبت جهانی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ساوه گفت: از ۴۳۰ اثر تاریخی، ۱۳۰ اثر به ثبت ملی و یک اثر ثبت جهانی شده است.
رضا ایاز افزود: قدمت آثار تاریخی، نشان میدهد که شهر ساوه دارای پیشینهی تاریخی هزار ساله است که از این ظرفیت میتوان برای حضور گردشگران و معرفی این خطه استفاده کرد.
او گفت: مسجد جامع تاریخی ساوه مربوط به سه دورهی تاریخی، که شاهکار هنر و معماری ایرانی ست که نقوش و طراحی ها، آن را منحصر به فرد کرده است.
ایاز افزود: در کنار کاروانسرای عبدالغفار خان در روستای باغ شیخ که به ثبت جهانی رسیده است، قیزقلعه یکی از تفرجگاههای شهر ساوه دارای قدمت تاریخی بوده که در مرتفعترین نقطه در جنوب ساوه بنا شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ساوه این را هم گفت که آب و هوای خنک روستاهای بخش نوبران و محصول انار ساوه که شهره جهانی دارد، در کنار شیرینی روح افزا که خاص ساوجی هاست، از جذابیتهای طبیعی دومین شهرستان استان مرکزی محسوب میشود.