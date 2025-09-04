وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیشرفت چشمگیر طرح های شاخص قم از جمله بیمارستان نور و کتابخانه تخصصی آیت‌الله سیستانی، این اقدامات را «ظرفیتی بی‌بدیل برای ایران» دانست و تأکید کرد: قم در مسیر توسعه شتابان قرار گرفته و آینده‌ای متفاوت در پیش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه بازدید از مجتمع فرهنگی و کتابخانه‌های تخصصی دفتر آیت‌الله سیستانی، با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم قم اظهار کرد: در دو روز گذشته از چندین پروژه تکمیلی و در دست اجرا در حوزه هتل، گردشگری، میراث فرهنگی و زیرساخت‌های زیارتی بازدید کردیم. امروز نیز دو پروژه مهم شامل بیمارستان نور و کتابخانه تخصصی آیت‌الله سیستانی مورد بازدید قرار گرفت که هر دو، ظرفیت‌هایی بی‌نظیر برای قم و کشور ایجاد خواهند کرد.

وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی بیمارستان نور افزود: این مجموعه در حال احداث است و با استاندارد‌های روز جهانی تجهیز می‌شود. این بیمارستان به‌همراه طرح توسعه اقامتی و هتل سلامت، می‌تواند ظرفیت گردشگری سلامت ایران را به شکل جدی افزایش دهد.

صالحی‌امیری در ادامه درباره ظرفیت‌های کتابخانه و آرشیو تخصصی این پروژه گفت: این مجموعه در تراز کتابخانه‌های درجه‌یک جهان طراحی شده و ظرفیت ۵ میلیون جلد کتاب دارد؛ رقمی معادل دو برابر کتابخانه ملی ایران. اینجا صرفاً یک کتابخانه نیست، بلکه قطب فرهنگی و رویدادمحور خواهد بود و می‌تواند میزبان همایش‌ها و گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی باشد. وجود نسخ خطی، منابع عربی و فارسی و آرشیو‌های تخصصی، این مرکز را به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های خدمات پژوهشی برای محققان داخلی و خارجی بدل خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از افتتاح دو هتل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خبر داد و با اشاره به نشست خود با سرمایه‌گذاران، افزود: مسائل بیمه، مالیات و تسهیلات مطرح شد و با هماهنگی استاندار قم تصمیماتی برای رفع مشکلات اتخاذ شد. دولت از عملکرد استاندار قم رضایت دارد و ایشان در حوزه گردشگری تجربه‌های ارزشمندی اندوخته‌اند.

وی با بیان اینکه قم دارای پیشینه تمدنی بیش از شش هزار سال است، تصریح کرد: از مفرغ و آهن تا دوران هخامنشی، ساسانی، صفوی و قاجار، آثار تاریخی متعددی در قم وجود دارد که تاکنون معرفی نشده است. تأکید کرده‌ام کاوش‌های جدید آغاز شود تا ظرفیت تمدنی قم در کنار ظرفیت زیارتی آن به‌خوبی معرفی شود.

صالحی‌امیری همچنین راه‌اندازی فرودگاه قم را یکی از مطالبات جدی مراجع و مردم استان دانست و خاطرنشان کرد: با افتتاح فرودگاه و پرواز مستقیم از کشور‌های حوزه خلیج‌فارس، آسیای میانه و قفقاز، استقرار گردشگران در قم تسهیل خواهد شد و تحولی بزرگ در گردشگری استان رقم خواهد خورد.

وی از افتتاح نمایشگاه و خانه دائمی صنایع‌دستی قم در هفته‌های آینده نیز خبر داد و بر ضرورت معرفی چندزبانه جاذبه‌های قم در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان با تقدیر از دفتر آیت‌الله سیستانی و مدیریت آقای شهرستانی گفت: پروژه‌های عظیمی که امروز در قم مشاهده شد، بدون اتکا به بودجه دولتی و تنها با کمک‌های مردمی در حال اجراست. دولت قدردان این تلاش‌هاست.

صالحی‌امیری همچنین دیدار‌های خود با آیت‌الله مکارم شیرازی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه و بزرگان حوزه را یادآور شد و تأکید کرد: قم یکی از کانون‌های اصلی وفاق و انسجام ملی است و دولت دکتر پزشکیان با اراده همگرایی، هماهنگی و همدلی گام برمی‌دارد. باور دارم قم در مسیر توسعه شتابان قرار گرفته و آینده‌ای متفاوت پیش رو دارد.