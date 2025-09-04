شمار جان‌باختگان زمین‌لرزه در استان‌های شرقی افغانستان به دو هزار و دویست و پنج نفر افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «حمد الله فطرت» معاون سخنگوی حکومت افغانستان امروز در گزارشی اعلام کرد: در ادامه عملیات جستجوی قربانیان زمین لرزه در استان کنر، صد‌ها جسد دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شد و شمار تلفات این حادثه به دو هزار و دویست و پنج نفر رسید و تعداد مجروحان این رویداد نیز به سه هزار و ششصد و چهل نفر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: عملیات نجات و جست‌و‌جو هنوز هم ادامه دارد، چادر‌هایی برای زلزله زدگان در مناطق مختلف برپا شده است.

روز گذشته شمار تلفات زمین لرزه در استان‌های کنر و ننگرهار، هزار و چهارصد و هفتاد و پنج نفر و شمار مجروحان، سه هزار و سیصد و نود و چهار نفر اعلام شد.

خبر دیگر اینکه وزارت امور خارجه افغانستان امروز در خبرنامه‌ای از گفتگوی تلفنی مولوی «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان با «رشید مرادوف» وزیر امور خارجه ترکمنستان خبر داد و اعلام کرد: در این گفتگوی تلفنی، وزیر امور خارجه ترکمنستان ضمن ابرازهمدردی و تسلیت به حکومت و مردم افغانستان، از ارسال کمک‌های انسانی به زلزله زدگان افغان خبر داد.

از سوی دیگر سازمان ملل متحد اعلام کرده است بیست و پنج کیلومتر از اراضی زلزله زده در شرق افغانستان به انواع مین، مهمات و مواد منفجره آلوده است که این مسئله برای امداد رسانی مشکل ساز است و جان زلزله زدگان را تهدید می‌کند.