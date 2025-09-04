نمایش فیلم "صدای هند رجب" (The Voice of Hind Rajab) که درباره یک دختر ۵ ساله فلسطینی است، موجب شد تماشاگران در جشنواره فیلم ونیز، ۲۲ دقیقه به صورت ایستاده آن را تشویق کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل با درج این خبر نوشت در مراسم گشایش جشنواره فیلم ونیز، فیلم "صدای هند رجب" که راوی لحظات دلخراش پایانی و کشته شدن یک دختر ۵ ساله فلسطین به دست نظامیان اسرائیلی است پخش شد که بسیاری از حاضران از جمله خبرنگاران را متاثر کرد و به گریه انداخت.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، فیلم "صدای هند رجب" را "کوثر بن هنیه" (Kaouther Ben Hania)، فیلمساز تونسی ساخته است که چهارشنبه شب، نمایش آن در جشنواره ونیز موجب شد بسیاری از حاضران، پرچم فلسطین را به اهتزاز در آورند و فریاد بزنند "فلسطین آزاد باید شود."

دیلی میل نوشت مدیران تولید و تهیه کنندگان این فیلم، بر روی فرش قرمزجشنواره ونیز و نیز در نشست خبری، تصاویری از "هند رجب" در دست داشتند.

دیلی میل نوشت فیلم "صدای هند رجب"، به آخرین تماس تلفنی این دختر فلسطینی با انجمن هلال احمر فلسطین مربوط است که در ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی، انجام شد. این دختر اهل غزه، در خودرویی که نظامیان اسرائیلی هدف قرار داده بودند، گیر کرده بود در حالی که اجساد کشته شده عمو‌ها و چهار پسرعموی کوچکش در همان خودرو، بودند. به نوشته دیلی میل، "هند رجب" که زیر یک صندلی پنهان شده بود و تنها کسی بود که هنوز زنده بود، توانست از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس بگیرد. با این حال، کودک و پزشکانی که به دنبال او بودند توسط نیرو‌های اسرائیلی کشته شدند. این روزنامه نوشت جنازه این دختر ۵ ساله فلسطین و اعضای خانواده اش، چند روز بعد در آن خودرو پیدا شد. به نوشته این روزنامه، " ساجا کیلانی" (Saja Kilani)، یکی از بازیگران فیلم"صدای هند رجب"، در نشست خبری چهارشنبه شب گفت داستان "هند رجب"، داستان همه مردم فلسطین است و باید اجازه داد صدای وی در همه جهان شنیده شود.

رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته حدود ۲۰ هزار کودک فلسطینی را به قتل رسانده و ده‌ها هزار کودک دیگر را مجروح و معلول کرده است.

در پی جنایات هولناک رژیم اسراییل به ویژه در غزه احساسات ضد اسراییل در اروپا به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است و دولت‌های اروپایی زیر فشار شدید برای قطع حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از این رژیم کودک کشند.